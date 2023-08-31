Tokat’ta ev çöktü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ahşap evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Mustafa Karatepe (43) yaralandı.

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Tokat’ta Mustafa Karatepe’nin yalnız yaşadığı tek katlı ahşap ev, büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada evde olan Karatepe, evin çökmesiyle enkaz altında kaldı.

ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Evin çöktüğünü gören köylülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin çalışmasıyla Mustafa Karatepe enkaz altından çıkarılarak, Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Karatepe’nin komşusu Kenan Paslı (39) ses duyduklarını, evde birileri var mı diye koştuklarını, Karatepe’yi enkazdan çıkardıklarını ve durumunun iyi olduğunu söyledi. (DHA)

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