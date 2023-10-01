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Tokat’ta kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Tokat'ta otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Feci kazda 1'i çocuk 11 kişi, yaralandı.

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Tokat’ta kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Tokat- Turhal kara yolunda Umut Sürer idaresindeki 06 AEB 898 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, Yunus Okumuş idaresinde bulunan park halindeki 46 AAZ 152 plakalı hafif ticari araca çarptı.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada 1’i çocuk 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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