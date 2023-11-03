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Tokat’taki tren kazasında bir kişi öldü

Tokat Turhal'da bölgedeki bir tuğla fabrikasında çalışan İbrahim Ç. tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.  

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Tokat’taki tren kazasında bir kişi öldü

Tokat’ın Turhal ilçesinde tren çarpan kişi yaşamını yitirdi.

Hacılar Mahallesi Çenesiler Küme Evleri mevkisinde sabah saatlerinde bir kişinin rayların üzerinde parçalanmış cesedi bulundu.

OLAY GECE MEYDANA GELDİ

Yapılan incelemede cesedin, bölgedeki bir tuğla fabrikasında çalışan İbrahim Ç’ye (43) ait olduğu belirlendi. Gece tren çarpması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen İbrahim Ç’nin cesedi, incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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