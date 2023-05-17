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TOKİ şantiyesinin yemekhanesi rüzgarda yıkıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait bir şantiyenin yemekhanesi yıkıldı, bazı binaların çatılarındaki kiremitler etrafa savruldu. 

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TOKİ şantiyesinin yemekhanesi rüzgarda yıkıldı

İlçede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Halim Şenses Mahallesi Hürlük Tepesi mevkisinde inşası devam eden 5’inci Etap TOKİ Konutları şantiyesinde bulunan yemekhane yıkıldı.

Yemekhanenin bazı parçaları çevreye savruldu. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. (DHA)

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