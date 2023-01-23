TOMA ve itfaiye müdahale etti, 7 saatte söndürülebildi
Diyarbakır'da lastik geri dönüşüm tesisine ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) 7 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Diyarbakır- Ergani kara yolu üzerindeki bir lastik geri dönüşüm tesisine ait depoda bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleriyle 10 TOMA sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA’ların müdahalesiyle 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)