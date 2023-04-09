Torna atölyesinden cephanelik çıktı

İstanbul Küçükçekmece’deki torna ve metal işleri yapılan bir dükkânda silah imal edildiği bilgisini alan jandarma ekipleri dükkâna baskın düzenledi. Dükkânda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve tabanca kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, konuyla ilgili 1 kişi yakalandı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli bir şahsın Küçükçekmece ilçesinde silah imal ve ticareti yaptığı bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler ve yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; S.T. isimli bir şahsın, torna ve metal dükkânı adı altında elde ettiği silah parçalarını birleştirerek İstanbul ilinde ve çevre illerde piyasaya sürdüğünü belirledi.

TORNA VE METAL İŞLERİ KAMUFLESİNDE SİLAH İMALATI

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, S.T.'yi silahların parçalarını birleştirirken suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda; 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 206 adet tabanca namlusu, 205 adet tabanca parçası, 4 adet tabanca yapımında kullanılan malzeme ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan S.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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