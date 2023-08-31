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Trabzon’da silahlı kavga: Ölü ve yaralı var

Trabzon'un Maçka ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Trabzon’da silahlı kavga: Ölü ve yaralı var

Trabzon Yaylabaşı Mahallesi’nde E.Ö, O.Ç. ve Ş.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti, O.Ç. ise yaralandı.

Yaralı, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerinden kaçan şüpheli Ş.Ç’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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