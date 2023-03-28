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Trabzon’daki trafik kazasında 2 kişi öldü

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

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Trabzon’daki trafik kazasında 2 kişi öldü

Karadeniz Sahil Yolu’nun Rize-Trabzon istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Yomra ilçe merkezi yakınlarında karşı şeride geçerek araçla çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan Özgür Aydın ile Mücahit Sarı olay yerinde kaybetti, Erdem K. ile Onur Ç. ağır yaralandı.

Yaralılar, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. (AA)

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