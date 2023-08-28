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Trafik levhasına ve duvara çarptı: 5 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:46 - 28 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Ankara’da gerçekleşen olay,  gece saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan 06 DCB 187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki reklam panosu ile trafik levhasına, daha sonra da yolun karşısındaki duvara çarparak durdu. Otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine önce çevredeki bekçiler, sonrasında ise polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. (DHA)

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