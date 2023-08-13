Trafik magandaları hız kesmiyor: Bacağını çıkardı

Mersin’den Antalya yönüne gitmekte olan sözde sürücünün, sol bacağını camdan çıkartarak otomobilini kullandığı anlar, şaşkınlık ve tepkiye neden oldu.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’in Silifke ilçesi Atakent mahallesinde D-400 karayolu üzerinde bir sürücünün cep telefonu ile kaydettiği görüntü akıllara durgunluk verdi.

BİR BACAĞINI CAMDAN ÇIKARIP, ARABA KULLANDI

Direksiyonda trafik magandasına dönüşen bir sürücünün sol bacağını camdan dışarıya çıkarmış vaziyette araç kullanması şaşkınlık yarattı.

Görenlere ‘Pes' dedirten trafik magandası 07 BFF 141 plakalı aracı ile Silifke'nin Atakent mahallesi D-400 karayolu üzerinde görüntülendi. Antalya yönüne gitmekte olan aracın hemen arkasında bulunan bir başka aracın sürücüsü, sol bacağını camdan çıkartarak, tek bacağı ile otomobili kullanan trafik magandasını görüntüledi.

SÖZCÜ’YE BİLDİRDİ

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizlemeyen sürücü, bir taraftan da olan biteni anlattı ve kaydettiği görüntüleri SÖZCÜ Haber İhbar Hattı’na gönderdi. Duyarlı sürücü, trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve işlem yapılması için yetkilileri de göreve davet etti.

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