Trafik polisinden aksiyon filmi gibi operasyon
İstanbul Kadıköy'de tarfikte tartıştığı sürücüye silah gösterdiği iddia edilen bir kişi aracıyla kaçtı. Sürücünün durumu bildirdiği trafik polisi ise aksiyon filmi gibi operasyonla yoldan geçen bir motosikleti durdurup kaçan şüphelinin peşine düştü...
Kadıköy Göztepe’de muhtar olduğunu iddia eden bir trafikteki bir başka sürücü ile tartıştı. Tartışmanın ardından muhtar uzaklaşırken diğer sürücü trafik polisine kaçan şahsın kendisini silah gösterip tehdit ettiğini söyledi.
Bunun üzerine trafik polisi uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için yoldan geçen motosikletli Ömer Uğur’u durdurdu.
Uğur’un arkasına binen trafik polisi , şüpheli aracın takibini istedi. Ömer Uğur araca yakalayarak yolunu kesti.
Motosikletten inen trafik polisi, şüpheli yakaladı. O anlar motosikletli Ömer Uğur’un kask kamerasına yansıdı.