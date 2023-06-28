Trafik tartışmasında kan aktı: 1 ağır yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, trafikte başlayan tartışmanın ardından gece saatlerinde tarafların tekrar bir araya gelmesiyle silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olayda tabancayla vurulan İ.R.K.(21) ağır yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir’de gerçekleşen olay, saat 03.00 Anafartalar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde trafikte tartışan iki grup gece saatlerinde tekrar bir araya geldi. Sözlü başlayan tartışma gerginliğin yükselmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Basmane Polis Merkezi Amirliği’nin önünde meydana gelen olayda taraflar birbirine ateş açtı.

Olay sonucu İ.R.K. (21) sırtına isabet eden kurşun ile yaralanırken, diğer grup olay yerine geldikleri hafif ticari araç ile kaçtı. Polis ekipleri olayı yatıştırmak için havaya uyarı ateşi açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk kontrollerinde durumunun ağır olduğu belirlenen İ.R.K. ambulans ile İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İ.RK.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Diyarbakır'da husumetliler arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 5 yaralı

İlginizi Çekebilir Akrabalar arasında kavga: 8 yaralı