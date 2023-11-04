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Trafikte kanlı pusu: Otomobile pompalı tüfekli saldırıda üç kişi yaralı

Samsun Bafra'da seyir halindeki araca yapılan pompalı tüfekli saldırıda üç kişi yaralandı. 

Yayınlanma: 09:06 - 04 Kasım 2023 Güncellenme:
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Samsun’un Bafra ilçesinde otomobile pompalı tüfekle yapılan saldırıda üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıklar Mahallesi Karaaslan Sokak’ta R.K’nin kullandığı 05 AZ 402 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda sürücü ile araçta bulunan M.D. ve A.D. yaralandı.

Saldırının ardından aynı otomobille Bafra Devlet Hastanesi’ne giden yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma, saldırının ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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