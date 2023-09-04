Trafikte kazara eşini öldürmüştü… Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Ankara'da trafikte 'yol verme' nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, eşi Kızhanım Dündar'ı (66) kazara göğsünden vurup ölümüne neden olan Cevdet Dündar (70) ile kavgaya karışan H.K. ve oğlu A.K., adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Yenimahalle ilçesi Cengiz Aytmatov Caddesi’nde meydana geldi.

Cevdet Dündar, trafikte seyir halindeyken ‘yol verme’ nedeniyle H.K. ve A.K ile tartıştı. Taraflar, araçlarını park edip indikten sonra kavga etti.

Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, karşı tarafa ateş açarken eşi Kızhanım Dündar engel olmaya çalıştı.

Bu sırada kurşunlardan biri H.K.’nin koluna, diğeri ise eşi Kızhanım Dündar’ın göğsüne isabet etti. H.K. kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralandı.

Yaralı Kızhanım Dündar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşinin kazara vurduğu Kızhanım Dündar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cevdet Dündar ile kavgaya karışan H.K. ve A.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cevdet Dündar’ın Kıbrıs Gazisi olduğu belirtildi.

Bu arada görgü tanıklarından Cem Baytimur (38), olayla ilgili, “2-3 el silah sesi duyuldu. Ondan sonra dışarı koştuk. Çıktığımızda kadın belini tutmuş şekilde refüjdeydi, hayattaydı. Biz o an vurulduğunu anlamadık. Ardından kadın yığıldı. Ama 2 grup o sırada tartışmaya devam etti. Adam, yanlışlıkla eşini vurmuş. Çok üzücü bir olay” dedi. (DHA)