Trafikte korku dolu anlar: Aracın tekerleği fırladı
Sakarya'da seyir halindeki hafif ticari aracın yerinden çıkan lastiği karşı yönden gelen otomobile çarptı.
Akyazı'da Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi’nde seyreden 54 AIT 221 plakalı hafif ticari aracın, sol ön lastiği henüz belirlenemeyen nedenle çıkarak, karşı yönden gelen otomobile çarptı.
Yaralanmanın olmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, seyir halindeki hafif ticari araçtan çıkan lastiğin karşı yönden gelen otomobilin ön kısmına vurduktan sonra hızla fırlaması yer alıyor. (AA)