Trafikte silahlı saldırıya uğrayan 70 yaşındaki sürücü öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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İznik Yeni Sanayi Sitesi girişinde yavaşlayan Hüseyin Zümrüt’ün (70) kullandığı hafif ticari araca, yanına yaklaşan başka bir hafif ticari araçtan silahla ateş açıldı. İndikten sonra tabancayla yeniden Zümrüt’e ateş ederek ağır yaralayan saldırgan, kendi aracıyla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Zümrüt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Zümrüt’ün 2009’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle düğününe bir hafta kala Mustafa K’yi öldürmesi nedeniyle hapse mahkum edildiği ve cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.

Polis, Mustafa K’nin ağabeyi Orhan K. olduğu öne sürülen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, Zümrüt’ün aracına yaklaşan zanlının tabancayla ateş ettiği görülüyor. Saldırganın araçtan inerek ateş etmeyi sürdürmesi ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (AA)