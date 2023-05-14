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Trafikte tartışan çift kurşunların hedefi oldu

Başkentte bir çift, trafikte tartıştıkları kişi tarafından silahla vuruldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Trafikte tartışan çift kurşunların hedefi oldu

Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi Pasinler Caddesi’nde Bilen K. ile eşi Saliha K’ye, trafikte tartıştıkları kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan karı koca, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi​​​​​​​ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (AA)

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