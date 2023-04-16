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Traktör ile tırmık arasında sıkışarak öldü

Samsun'un Asarcık ilçesinde Şerif Arkan, traktörü ile arkasına bağlı tırmık arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

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Traktör ile tırmık arasında sıkışarak öldü

Samsun’un Asarcık İlçesi Uluköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 55 UC 489 plakalı traktörüyle tarlasına giden Şerif Arkan, arkasına bağlı tırmığın düşen pimini takmak istedi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Pimi almaya çalışan Arkan, hidroliğin ani hareketi sonucu traktör ile tırmık arasına sıkışarak can verdi. Şerif Arkan’ın cesedi sağlık ekipleri tarafından Asarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla igili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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