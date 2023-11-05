Traktör sulama kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Haliliye’de Mehmet Yalçın idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırsal Kepirli Mahallesi yakınlarında sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kanala devrilen traktörün sürücüsü baba Mehmet Yalçın ile oğlu Ali Yalçın sudan çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan baba müdahaleye rağmen kurtarılamadı, oğlu Ali Yalçın’ın tedavisi ise sürüyor.
Kanala düşen traktör de iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı.