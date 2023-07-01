Traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Edirne'nin Havsa ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki sürücü Hüseyin Kılıçaslan ile yanındaki Can Tuna (35), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Havsa-Uzunköprü kara yolunda meydana geldi. Hüseyin Kılıçaslan’ın kullandığı 22 AH 212 plakalı otomobil, önünde seyreden A.P. yönetimindeki buğday yüklü traktöre çarptı.
Kazada sürücü Kılıçaslan ile yanındaki Can Tuna, hayatını kaybetti. Cenazeler, Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü A.P. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)