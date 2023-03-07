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Tramvay raydan çıkıp elektrik direğine çarptı

Fatih'te tramvayın raydan çıkıp elektrik direğine çarpması nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Yayınlanma: 15:33 - 07 Mart 2023 Güncellenme:
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda Bağcılar yönüne seyir halindeki sefer yapan tramvay, Sirkeci Durağı’nda raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan indirilirken durak geçici bir süre kullanımı kapatıldı.
Metro İstanbul’dan yapılan paylaşımda, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı. (AA)

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