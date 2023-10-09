Tramvay ve kaldırım arasında sıkışıp öldü
Konya'da eve gitmek için durakta beklerken dengesini kaybedip tramvay yoluna düşen Şerife Pekuzunoğlu tramvay ve kaldırım arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Şehitler Cami tramvay durağında meydana gelen kazada 45 yaşındaki Şerife Pekuzunoğlu, eve gitmek için durakta tramvay beklerken dengesini kaybedip, tramvay yoluna düştü.
Bu sırada gelen tramvay kadına çarptı. Tramvay ve durağın kaldırımı arasına sıkışan Pekuzunoğlu, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Pekuzunoğlu’nun cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılacak. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)