Tramvay yoluna giren araç, liseliyi hayattan aldı
Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Kader Yürük (16), tramvay yoluna giren kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesinde meydana geldi. Tramvay oyuna giren Berkay Ergün yönetimindeki 26 AAF 516 plakalı kamyonet, 71 Evler tramvay durağında yaya geçidinden yoluna karşısına geçmeye çalışan Kader Yürük’e çarptı.
Ağır yaralanan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12nci sınıf öğrencisi Kader Yürük, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Yürük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Berkay Ergün, polis merkezine götürüldü. (DHA)