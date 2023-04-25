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Tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki Meliha Akçakaya'ya tramvay çarptı. Akçakaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yayınlanma: 16:28 - 25 Nisan 2023 Güncellenme:
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Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda Umut S. idaresindeki kent içi ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne ait tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen Meliha Akçakaya’ya çarptı.

Tramvayın altında kalan Akçakaya, kaza yerinde hayatını kaybetti. Akçakaya’nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Tramvay sürücüsü Umut S.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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