Trende kavga çıktı: Makinist durdurup polis çağırdı
Kütahya- Balıkesir seferini yapan trende, yolcular arasında kavga çıktı. Treni durduran makinistin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, şikayetçi olan 4 kişiyi emniyete götürdü.
Kütahya-Balıkesir seferini yapan İzmir Mavi Treninde yolcular F.Ö. ile E.S., N.T. ve A.D. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bunun üzerine makinist, treni Osmangazi Mahallesindeki Sanayi Sitesinin içinden geçerken durdurup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, karşılıklı şikayetçi olan 4 kişiyi trenden indirerek, işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. Tren, yaklaşık 15 dakikalık rötarın ardından yoluna devam etti. (DHA)