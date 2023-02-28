Tuncay Özkan: Osmaniyeli gazeteciler serbest bırakılmalı

CHP'nin medya ve kurumsal iletişimden sorumlu Genel Başkan Baş Danışmanı Tuncay Özkan, Osmaniye’de sosyal medya üzerinden soru sordukları için tutuklanan 2 gazeteci hakkında açıklama yaptı.

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Osmaniye’de Mutlu Şehir Osmaniye sayfası yöneticisi gazeteci Ali İmat ve kardeşi gazeteci İbrahim İmat, depremzedelere yardım için gelen çadırların bekletildiği iddiası ile ilgili yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Baş Danışmanı Tuncay Özkan, tutuklanan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Özkan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Gazetecilik halkın doğru bilgiye ulaşması amacıyla yapılan bir meslek olup bu yönü ile Anayasal bir haktır.

*Bu mesleğin en temel öğesi ise soru sormaktır. Soru sorduğu için gazetecileri tutuklamak ise en hafif tabiri ile bir akıl tutulmasıdır.

“ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR”

*Gazetecilerin, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ya sosyal medya hesaplarından sordukları sorudan dolayı tutuklanması ile yapılmak istenen ise oluşturmak istedikleri korku bulutu ile gerçeklerin önünü kapatma çabasıdır.

*Ama artık mızrak çuvala sığmamakta, gerçekler dilden dile dolaşmakta, gazetelerde yazmakta, ekranlardan taşmakta, stadlarda slogana dönüşmektedir. Sorulan sorulara verecek cevabı olmayanların zulmü artık hiçbir gerçeğin önünü örtememektedir.

“SORULAR HALKIN ADINA SORULMUŞTUR”

*Depremzedelere dağıtılacak çadırların depoda beklenildiğine ilişkin aldıkları bir ihbar üzerine Belediye Başkanına soru sormuş olan Osmaniyeli gazeteciler İbrahim İmat ile Ali İmat'ın bir an evvel serbest bırakılması gerekmektedir.

*Bu anayasal bir haktır ve derhal bu hakkın gereği olarak gazeteci meslektaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Sorular halkın adına sorulmuştur.

“ÇOK AZ KALDI, GELİYORUZ”

*Bunca eksikliğin, bunca yanlışın olduğu, tek bir istifanın dahi vuku bulmadığı bu ortamda doğru söyleyeni dokuz köyden kovmak, sorulara verecek yanıtı olmayanları kurtaramayacaktır. Şunu unutmayın, doğruların er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.

*Millet İttifakı iktidarı, doğru söylenin dokuz köyden kovulduğu, ifade ve basın özgürlüğü açısından karanlık bir dönem yaşadığımız şu döneme son verecek, gerçeğin aydınlığı ile her şeyin görünür kılındığı, basın ve ifade özgürlüğünün tüm taraflar açısından tam anlamıyla yaşandığı bir dönemi başlatacaktır.

*Millet İttifakı İktidarı, halkın haber alma, gazetecinin haber yapma hürriyetinin savunucu olacak, daima doğruyu savunan için onuncu köy olacaktır. Çok az kaldı, geliyoruz. Adaleti, tüm yönleri ile yaşanır kılmak için geliyoruz.

“GAZETECİLER BİRAN EVVEL SERBEST BIRAKILMALI”

*Gazetecilik suç değil, halkın haber alma ihtiyacına yönelik bir kamu hizmetidir ve Osmaniyeli gazeteciler İbrahim İmat ile Ali İmat biran evvel serbest bırakılmalıdır.”

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