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Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Erzincan kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Erzincan kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının ulaşımı etkilediği belirtildi.

Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istenilen açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolu, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır.” ifadesine yer verildi. (AA)

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