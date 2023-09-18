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Tunceli’de korkutan kaza: 3 yaralı

Tunceli'de aşırı hız yapan otomobil, kontrolden çıkarak köprü girişindeki kaldırıma çarpıp, 25 metreden düştü. 3 kişinin yaralandığı kazada şarampoldeki ağaca takılan otomobil, Uzunçayır Baraj Gölü'ne düşmekten kurtuldu.

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Tunceli’de korkutan kaza: 3 yaralı

Tunceli’de Atatürk Mahallesi istikametinden şehir merkezine seyir halindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak köprü girişindeki kaldırıma çarptı.

Savrulan otomobil, 25 metre yüksekten düşerek, ağaca çarptı. Ağaç sayesinde baraj gölüne düşmekten kurtulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne, buradan da Elazığ’daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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