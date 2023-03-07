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Tunceli’den Hatay’daki depremzedelere 2 TIR içme suyu

Tunceli'de iş insanları tarafından temin edilen 2 TIR içme suyu, Hatay'daki depremzedelere gönderildi.

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Tunceli’den Hatay’daki depremzedelere 2 TIR içme suyu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından kentte başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Valilik koordinesinde kentteki bazı iş insanları, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için çalışma yürütüyor.

BUGÜNE KADAR 36 TIR GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda Ovacık ilçesinde bulunan bir su fabrikasında ekiplerce 2 TIR’a içme suyu yüklendi.

Ardından Atatürk Mahallesi’ndeki Valilik önüne gelen TIR’lar Hatay’a hareket etti.

Depremden etkilenen illere, Tunceli’den bugüne kadar 36 TIR içme suyu gönderildiği bildirildi. (AA)

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