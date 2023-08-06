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Tünelde ölüm kamerada

İstanbul Şişli'de tünelde yürüyen E.Ş., kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Tünelde ölüm kamerada

İstanbul’da 4 Ağustos Cuma 19.00 sıralarında Şişli Bomonti Tüneli’nde yaya olarak ilerleyen E.Ş. birden koşmaya başladı. Daha sonra aniden yere düştü.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Tünelden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E.Ş.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kalp hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen E.Ş., geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. (DHA)

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