Turist gören taksici müşterilerini indirdi

Bakırköy'de yolcu seçen taksici araçtan inmeyen müşterilerle tartıştı. Taksicinin "Alın taksiyi gidin" dediği anlara kayda alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Bakırköy’de müşterileri indirip, caddede bekleyen turistleri almak isteyen taksici ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Cep telefonu tarafından kaydedilen görüntülerde, taksicinin inmek istemeyen müşterilere “Alın taksiyi gidin” sözleriyle tepki gösterdiği ve taksisini yolun ortasına bıraktığı anlar görülüyor.

Olay, Yeşilköy Halkalı Caddesi’ndeki bir alışveriş merkezinin önünde Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Caddede üç kadın müşteri taksiye bindi. İddiaya göre, taksici müşterilerin gideceği yeri beğenmeyince, başka müşteri almak istedi. Tartışmanın devam ettiği sırada, bir turist taksinin ön koltuğuna oturdu. Yolun ortasında durup müşterilerle tartışan şoför bir süre sonra taksiden indi.

Taksici, duruma itiraz edip araçtan inmeyen 3 kadına ‘Alın taksiyi gidin’ diyerek tepki gösterdi. Bu sırada taksiden inen müşteriler taksiciye tepki göstermeye devam etti. Taksici ise caddede bekleyen turistleri alıp olay yerinden uzaklaştı.

Taksicinin aracından inip kadın müşterilerle tartışması, kadınların taksiden inmesi ve sonrasında turistlerin taksiye bindiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)