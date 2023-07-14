Turistik ilçede 132 parça eser yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi’nde yapılan operasyonda, elindeki tarihi eserleri polislere satmaya çalışan bir kişi yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 132 parça tarihi eser ile ele geçirildi.

Yaşar ANTER

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ula’nın Akyaka Mahallesi’nde S.T.’nin, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alıcı gibi davranan Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, S.T. ile bağlantı kurdu. Bunun ardından da dün sabah saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 26 kurşun, 11 yüzük, 3 mızrak ucu, 3 ok ucu, 1 kap olmak üzere 132 eser ele ile 2 dedektör el geçirildi.

Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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