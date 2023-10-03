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Turistin kullandığı araç seyir halindeyken yandı

Nevşehir'de turistin kullandığı otomobil seyir halindeyken yandı, kullanılamaz hale geldi.

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Turistin kullandığı araç seyir halindeyken yandı

Nevşehir-Ürgüp Yolu’nda meydana gelen olayda Romanyalı turist Cosmin Cosma idaresindeki kiralık otomobil, seyir halindeyken Kavak Kavşağı yakınlarında yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurdu.

Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (AA-DHA)

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