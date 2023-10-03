Turistin kullandığı araç seyir halindeyken yandı
Nevşehir'de turistin kullandığı otomobil seyir halindeyken yandı, kullanılamaz hale geldi.
Nevşehir-Ürgüp Yolu’nda meydana gelen olayda Romanyalı turist Cosmin Cosma idaresindeki kiralık otomobil, seyir halindeyken Kavak Kavşağı yakınlarında yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurdu.
Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (AA-DHA)