Tuzla’da gemi yangını
Tuzla'da bir tersanede bakıma alınan gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Aydıntepe Mahallesi’ndeki bir tersanede bakıma alınan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin gemideki soğutma çalışmaları sürerken dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. (AA)