Tuzla’da sahte temizlik ürünü operasyonu

Tuzla'da düzenlenen operasyonda sahte 92 bin 420 temizlik ürünü ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Tuzla’da temizlik ürünü imal edildiği ve piyasaya sürülmek üzere paketlendiğini tespit etti.

Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda, 80 bin adet etiket, bin adet şişe kapağı, 500 adet doluma hazır boş şişe, 10 bin 920 adet dolumu tamamlanmış çamaşır suyu olmak üzere toplamda 92 bin 420 temizlik ürünü ve bileşenine el konuldu. Konuyla ilgili olarak bir şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. (DHA)

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