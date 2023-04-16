Üçüncü kattan düşen Elif, ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 3'üncü kat balkonundan düşen Elif Yıldız (19), ağır yaralandı.
Olay, Kızıltepe ilçesi Yenimahallede saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 542’nci sokaktaki bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düşen Elif Yıldız, ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Yıldız’ı Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan Yıldızın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)