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Uçuruma düşerek hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde uçuruma düşen kişi yaşamını yitirdi.

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Uçuruma düşerek hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Ormanbağı köyünde yaşayan Kasım Tanrıverdi (60), ot toplamak için gittiği Sisar mevkisinde dengesini kaybederek uçuruma düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine söz konusu bölgeye jandarma, UMKE ile 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik korucuları sevk edildi.

Ekipler, Tanrıverdi’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tanrıverdi’nin cesedi otopsi için Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne gönderildi. (AA)

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