Ümraniye’de çatı katında yangın: İtfaiye ekipleri bir kadın ile bebeği kurtardı
Ümraniye'de bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kadın ve 6 aylık bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ümraniye Altınşehir Mahallesi Şenel Sokak’taki 3 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangında çatı katındaki dairede bulunan bir kadın ile 6 aylık kız bebeği dışarı çıkarttı.
Dumandan etkilenen kadın ile bebeğe olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kablosundan çıktığı iddia edildi. (AA)