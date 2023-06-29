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Ümraniye’de çatı katında yangın: İtfaiye ekipleri bir kadın ile bebeği kurtardı

Ümraniye'de bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kadın ve 6 aylık bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

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Ümraniye’de çatı katında yangın: İtfaiye ekipleri bir kadın ile bebeği kurtardı

Ümraniye Altınşehir Mahallesi Şenel Sokak’taki 3 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangında çatı katındaki dairede bulunan bir kadın ile 6 aylık kız bebeği dışarı çıkarttı.

Dumandan etkilenen kadın ile bebeğe olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kablosundan çıktığı iddia edildi. (AA)

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