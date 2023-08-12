Ümraniye’de karavan dönüşümü yapılan işyerinde yangın

Ümraniye'de sabah saatlerinde karavan dönüşümü yapılan bir işyerinde çıkan yangında 2 servis minibüsü yandı. Alevlerin ağaca da sıçradığı yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

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Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Erbil Sokak’ta saat 08.00 sıralarında karavan dönüşümü yapılan bir işyerinde yangın çıktı.

İşyeri bahçesinde park halindeki bir servis minibüsü alevlere teslim olurken, park halindeki başka bir servis minibüsünün ise bir kısmı yandı. Alevler bir ağaca da sıçradı.

Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Haberi alan işyeri sahibi ve çalışanlar olay yerine koştu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken bir servis minibüsü kullanılmaz hale geldi. Araçların alev alev yandığı anlar trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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