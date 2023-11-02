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Üniversite öğrencisi Batuhan, feci şekilde can verdi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü Batuhan Eroğlu hayatını kaybetti.

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Üniversite öğrencisi Batuhan, feci şekilde can verdi

Aydın’da Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencisi Batuhan Eroğlu’nun (21) kullandığı 45 ABB 940 plakalı motosiklet, Cincin Mahallesi’nde yol kenarındaki direğe çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Eroğlu, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. (AA)

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