Üniversite öğrencisine cinsel saldırıda bulunan minibüs sürücüsü için 12 yıl hapis istemi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, 2,5 ay önce üniversite öğrencisi M.K.'ye cinsel saldırıda bulunan minibüs şoförü Serdar Serkan Y. hakkında iddianame hazırlandı. Cumhuriyet savcısı, sanığın 12 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

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Olay 28 Kasım 2022’de Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkisinde meydana geldi. İstanbul’da üniversite öğrenimi gören M.K., Sakarya’da bulunan ailesini ziyarete geldi. Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek yolcu olarak kaldı.

İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra M.K.’nın yanına gelip, cinsel saldırıya kalkıştı. Genç kız, şoföre direndi. Serdar Serkan Y.’nin darbettiği M.K., arbede sırasında kaçarak durumu ailesine anlattı. Genç kızın şikayeti üzerine polis, sürücü Serdar Serkan Y.’yi, saklandığı Orta Garajlar mevkisinde yakaladı. Serdar Serkan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÖNCE GENÇ KIZIN TELEFONUNU ALMIŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Olayın detaylarının yer aldığı 3 sayfadan oluşan iddianame, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, mağdur M.K.’nın olay günü evine gitmek amacıyla Serdar Serkan Y. tarafından kullanılan minibüse bindiği ve aracın arka kısmında bulunan kapının yanındaki koltuğa oturduğu belirtildi. Erenler ilçesindeki Yunus Emre Parkı yakınında aracı durduran sanığın, ışıkları kapatıp kapıları kilitledikten sonra aracın arka kısmına geçtiği belirtilen iddianamede, Serdar Serkan Y.’nin, M.K.’nın cep telefonunu elinden alarak ön koltuğa attıktan sonra genç kızı taciz ettiği, M.K.’nın direnmesi üzerine arbede yaşandığı belirtildi.

ARABADAN İNDİRİRKEN ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Sanık Serdar Serkan Y.’nin mağdur M.K.’yı darp ederek ellerini şal ile bağladığı, bu sırada genç kızın bağırarak sesini dışarıya duyurmaya çalıştığı da belirtilen iddianamede, sanığın aracı tekrar çalıştırarak bir otelin yakınındaki TIR parkına gittiği kaydedildi.

Burada tekrar aracın arka kısmına geçen Serdar Serkan Y.’nin, şalı çözmeyi başaran M.K.’nın ellerini bu kez plastik kelepçe ile arkadan bağladığı, ardından önce kıyafetlerinin üzerinden taciz ettiği, daha sonra ise kıyafetlerini çıkararak tecavüz girişiminde bulunduğu belirtildi.

Mağdur M.K.’nın şiddetle karşı koyması üzerine cinsel saldırıyı başaramayan Serdar Serkan Y.’nin, aracı tekrar hareket ettirerek bir ara sokağa gittiği belirtildi. Burada M.K.’ya, “Arkana bakarsan, birine söylersen seni bulur öldürürüm, hayatını karartırım” şeklinde tehditte bulunan Serdar Serkan Y.’nin, genç kızı ara sokakta bıraktığı belirtildi.

Evine giden M.K.’nın olayı anlattığı ailesinin şikayetçi olması üzerine yapılan kamera takip ve incelemesinin ardından eylemi gerçekleştiren kişinin Serdar Serkan Y. olduğunun tespit edildiği ve genç kızın zanlıyı teşhis ettiği kaydedildi.

12 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede sanık Serdar Serkan Y.’nin mağdur M.K.’ya cinsel saldırıda bulunduğu konusunda şüphe olmadığını belirten cumhuriyet savcısı, sanığın ‘Cebir ve tehdit kullanarak cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 9 yıl ya da 10 yıl 6 ay hapis, ‘Tehdit’ suçundan ise 9 aydan 2 yıla kadar hapis olmak üzere toplamda 12 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi. (DHA)