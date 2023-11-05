Üniversiteli Atakan 2 gün önce aldığı motosikletle ölüme sürdü
İzmit'te 2 gün önce satın aldığı motosikletle tüneldeki bariyere çarpan üniversite öğrencisi Atakan Boyacı (23), hayatını kaybetti.
İzmit D-100 kara yolu Seka Tüneli’nden Ankara yönüne giden Atakan Boyacı saat 03.00 sıralarında motosikletle tünel içerisinde henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı.
Savrulan Boyacı, bariyerlere çarparak yol kenarına düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekibinin kontrollerinde Atakan Boyacı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Boyacı’nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Atakan Boyacı’nın Yalova Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu ve kullandığı motosikleti 2 gün önce satın aldığı öğrenildi. (DHA)