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Üniversiteli Irmak, kazada hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde üniversite öğrencisi Irmak Aygen, hayatını kaybetti.

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Üniversiteli Irmak, kazada hayatını kaybetti

Kaza, Çankaya ilçesi Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Irmak Aygen, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Irmak Aygen için Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Aygen’in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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