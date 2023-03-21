Uşak’ta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
Uşak'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Z.Ö. (48) yönetimindeki tır, İzmir-Uşak kara yolunda, Gediz Kavşağı’nda tali yoldan çıkan Muhammet Ali Kervan (21) idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Kervan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan A.K. (21), E.Ö. (21) ve S.S. (16) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü Z.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)