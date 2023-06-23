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Üsküdar’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Üsküdar'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerince söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. 

Yayınlanma: 14:09 - 23 Haziran 2023 Güncellenme:
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Üsküdar Muratreis Mahallesi Silahtarbahçe Sokak’ta seyir halindeki otomobilde saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören sürücü, yolun sağ tarafına park etti. Otomobilden alevler yükselmeye başlayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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