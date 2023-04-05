Uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen silahlar dikkat çekti

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik, “Kökünü kurutma” çalışmaları kapsamında 12 ilçede operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda, yaklaşık 45 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, aramalarda, 2 Kalaşnikof tipi uzun namlulu silah, 7 tabanca ve 1 tüfek bulunması dikkat çekti.

Habip ATAM

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Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri özellikle Beyoğlu'nda sokakalarda uyuşturucu satan “torbacı” olarak adlandırılan kişilere yönelik yapılan çalışmada bazı şüphelileri belirledi.

Araştırmalarda tespit edilen 30 şüphelinin adresleri tek tek belirlendi. Çalışmaların ardından dün sabah operasyon için düğmeye basıldı. Beyoğlu, Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Pendik ve Sarıyer'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

UYUŞTURUCU, KALAŞNİKOF, PARA

“Kökünü kurutma” operasyonları kapsamında yapılan çalışmada, 26 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise 30 kilo 108 gram metamfetamin, 11 kilo 243 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 780 gram fubinica, 10 gram esrar, 200 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 3 hassas terazi, 1 pres makinesi ele geçirildi. Aramalar da ayrıca 2 AK-47 (Kalaşnikof) tipi otomatik tüfek, 7 tabanca 1 pompalı tüfek, ve 115 mermi bulunması dikkat çekti. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 330 lira paraya da el konuldu.

Toplam 43 kilo 341 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan ve torbacı olarak adlandırılan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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