Uyuşturucu satıcısı polisten kaçarken kamyon çarptı

Ankara-İstanbul otoyolunda polis ekiplerince önü kesilen uyuşturucu zanlısı, aracından inerek kaçmaya çalışırken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu getirileceği ve sokak satıcıları üzerinden piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İstanbul’dan 2 araçla yola çıkan zanlıları yaklaşık 200 kilometre boyunca takip eden ekipler, Ankara girişinde, gözcülük amacıyla önde giden otomobili durdurarak, Mustafa D. ile İran uyruklu Ebrahim M’yi gözaltına aldı.

ARKADAKİ ARACA HABER VERMİŞLER

Durdurulmadan önce zanlıların arkadaki araçtakilere polis kontrolünü haber verdikleri belirlendi.

Bunun üzenine 10 kilometre geriden gelen, içinde İran uyruklu Hamit Alizadeh S. ve Samad C’nin bulunduğu diğer otomobil, Ankara-İstanbul otoyolunda ters istikamette kaçmaya başladı.

Bu sırada bir kamyona çarpan otomobilden inen ve yaya olarak kaçmaya devam eden zanlılardan Samad C’ye, yoldan geçen bir başka kamyon, Hamit Alizadeh S’ye ise otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Samad C. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zanlının kaçarken yanına aldığı 2,5 kilogramlık metamfetamin torbası da kaza anında yırtılarak, otoyola saçıldı.

Gözaltına alınan Hamit Alizadeh S, Mustafa D. ve Ebrahim M. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Hayatını kaybeden zanlının cenazesi memleketine gönderildi. (AA)

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