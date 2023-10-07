Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 46 tutuklama

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır, Hakkari ve İstanbul'da eş zamanlı olarak uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı, 46'sı tutuklandı.

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Operasyon, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, “Diyarbakır’ın Huzuru Bizim Gururumuzdur” sloganıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da 35, Hakkari’de 20 ve İstanbul’da 29 adreste yapılan aramalarda, 53 kilo 101 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 989 gram eroin, 87 gram metamfetamin, 9 sentetik hap, 2 tabanca, 80 fişek, uyuşturucu içiminde kullanılan payp, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 20 TL, 40 euro ve 20 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 59 şüpheliden 46’sı, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklandı. 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarı, Diyarbakır’da son yıllarda yapılan operasyonlarda ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.