Uyuşturucudan yargılanan İranlı sanıklar mahkemede birbirini suçladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ve kokainle yakalanıp tutuklanan İran uyruklu Arman Erfanıyan (29) ve Navid Roostafar (38), uyuşturucu satmak suçundan haklarında açılan davanın duruşmasında uyuşturucuyu birbirinden aldıklarını söyledi.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yılbaşı öncesi piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratına ulaştı. 17 Aralık 2022 tarihinde takibe alınan bir araç durdurularak içerisindeki her ikisi de İran uyruklu Arman Erfanıyan ve Navid Roostafar gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerindeki aramada bir miktar esrar ve kokain çıkarken, evlerinde yapılan arama da hassas terazi, paketler halinde evin değişik bölümlerine saklanmış çok sayıda uyuşturucu ve toplam 200 bin lira değerinde döviz ele geçirildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erfanıyan ve Roostafar hakkında ‘uyuşturucu satmak’ suçundan dava açıldı.

Davanın Fethiye 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, dün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Arman Erfanıyan ve Navid Roostafar katıldı. Duruşmada sanıklardan Arman Erfanıyan, uyuşturucu kullanmaya ülkesi İran’da alıştığını belirtip, “İran’da uyuşturucuya yaptırım bu kadar sert değil. 12 yaşından beri kullanıyorum. Bağımlıyım. Türkiye’ye geleli 3 yıl oldu. 3 yıldır Türkiye’de de kullanıyorum. Uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucuyu arkadaşım olan beraber yakalandığım İranlı Navid Roostafer’den aldım. Aylık 30 bin TL’ye yakın uyuşturucuya para ödüyorum” dedi.

“İRAN TATLISI VE İRAN SİGARASI SATIYORUM”

Mahkeme başkanının, “Telefonunuzda çıkan arkadaşlık ve sohbet uygulamaları üzerinden yapılan uyuşturucu pazarlığı içeren mesajları ve bu mesajlarda geçen ‘Tatlı istiyorum, hazırsa hemen getir, 35 adet sigara lazım’ mesajları için ne diyeceksiniz?” diye sorması üzerine Erfanıyan, “Yalan yanlış şeyler yazdım. Onlarda bende uyuşturucu olduğunu düşünerek pazarlık ettiler. İran’dan bana tatlı ve sigara geliyor. Mesajlarda geçen İran tatlısı ve İran sigarasıdır. Bunları istiyorlar ben de götürüyorum” diye cevap verdi.

“KULLANIYICIYIM, UYUŞTURUCU SATAN ARMAN ERFANIYAN”

Diğer tutuklu sanık Navid Roostafar da uyuşturucu kullanmaya İran’da başladığını söyledi. Roostafar, “Pandemide Türkiye’ye geldim. Yanımda döviz de getirdim. Aramada çıkan dövizler İran’dan getirdiğim paralardır. İran’dan geliş nedenim sağlık sorunlarım nedeniyle tedavi olmaktı. Beni tedavi olmam için Arman Erfanıyan davet etti. Onun için geldim. Fethiye’de ev kiraladım. Kendisiyle arkadaştık. Uyuşturucuyu ondan aldım. Paket paket uyuşturucu satıyordu. Ben kullanıcıyım, uyuşturucu satan Arman Erfanıyan” dedi.

Birbirlerini suçlayan iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, görgü tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)