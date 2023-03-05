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Uyuşturucuya çikolatalı maske

Osmaniye'de yolcu otobüsünde yapılan aramada, kutudaki çikolataların arasına gizlenmiş 31,75 gram bonzai ele geçirildi.

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Uyuşturucuya çikolatalı maske

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Kastamonu’na uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen yolcu otobüsünde arama yaptı.

Kargo paketi halindeki kutudan çikolataların arasına gizlenmiş 31,75 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. (35), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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